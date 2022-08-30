何肇倫心臟手術後復出 　目標入世青準決賽

【有線新聞】游泳世青賽今晚展開，香港派四男四女出戰，將是何肇倫完成心臟手術後，首項國際賽。

香港游泳代表何肇倫︰「做完手術之後，一開始不能下水，這塊骨切開了，游泳會痛。」

何肇倫年紀小小便保持6項學界紀錄，不過他在前年年底，發現自己一直有先天性心臟病，冠心動脈長錯位置。

香港游泳代表何肇倫︰「做運動時會夾到血管，就會沒有血液流到心臟，發現時心情很徬徨，不知所措，覺得是否以後都沒機會游泳。很多醫生建議，這個手術太大風險，叫我不要冒風險做手術，但主診醫生，很感激他，他很有信心。」

捱完一刀，手術順利完成，胸口留下一條長長的疤痕，但復出之路一樣難捱。

香港游泳代表何肇倫︰「一開始游胸骨很痛，而且沒有力氣，因為肌肉流失，後來練水時慢慢追上進度，那個路程是辛苦的，但自己都捱過了。」

久休一年半終於復出，7月學界賽狀態大勇連奪兩金，到月中的香港錦標賽，更取得1金、1銀、1銅，世青賽他將代表香港，參與男子50米背泳，100米自由泳、50米蝶泳等5個項目。

香港游泳代表何肇倫︰「希望自己破個人紀錄，最好的時間，最好入到準決賽，入決賽機會不大，入準決賽是目標。」