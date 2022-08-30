黎智英覆核國安處查手機令被駁回　法官：新聞自由非絕對　再提上訴、手令暫緩七日

【有線新聞】壹傳媒創辦人黎智英提出司法覆核，質疑裁判法院無權批出手令准許警方檢查他手機內的新聞材料，被高等法院駁回。判詞說新聞自由並非絕對，國安法賦予警方額外權力檢取證據，並沒有排除新聞材料。

黎智英前年涉嫌違反國安法被捕，國安處人員檢取他兩部手機，他要求高等法院裁定警方無權查閱手機內的新聞材料，資料暫時封存。直至上月警方根據國安法實施細則申請搜查令，獲指定法官、裁判官羅德泉授權檢取手機內的「指明證據」。

指定法官陳嘉信在判詞說基本法保障的新聞自由並非絕對，不等如禁止披露新聞材料，而新聞材料不是至高無上，某些情況下披露出來是為了公眾利益。國安法第43條賦予警方額外權力調查，實施細則中的「指明證據」，是指包含危害國家安全證據的「任何物件」，並沒有排除新聞材料。

對於黎智英一方說根據《釋表及通則條例》，新聞材料受到保障，警方要向區域法院或高院原訟庭申請，質疑裁判官無權批出手令，判詞反駁這個說法是轉移視線、本末倒置，國安法不受此條例所限。而條例本身亦沒有排除新聞材料，是否批出手令，視乎法庭如何平衡公眾利益，裁判官有酌情權處理。

法官駁回黎智英的司法覆核，代表律師隨即在庭上申請暫緩執行裁決亦被駁回。他們再提出上訴，法官下令要在星期三前提交書面理據，暫緩警方解封手機的手令七日。