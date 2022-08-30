近月多案瘧疾輸入個案　醫管局組隊篩查抵港旅客　至今發現50人染病

【有線新聞】本港早前有多宗非洲抵港內地人感染瘧疾個案，醫管局月初組織「醫療飛虎隊」到機場協助篩查抵港旅客，即場找到50名旅客確診瘧疾。

「醫療飛虎隊」成員，包括急症科、傳染病科醫生、護士及資訊科技人員。小隊組成至今出動5次，在機場為386名由非洲幾內亞抵港人士抽血，檢查他們有否患上瘧疾。確診者會安排入院治療，陰性就在酒店隔離，接受小隊定期遙距健康監察，醫管局社區隔離設施主管醫生黎靖匡：「工作地點不是醫院、診所，而是候機大堂，入面傢具有限，我們要帶許多不同醫療設備、電腦，將它變成小型醫療站。」

除了地方及設備有限，語言口音亦是行動另一挑戰，竹篙灣社區隔離設施醫療站註冊護士劉炳發：「因為這群旅客比較特殊，他們是山東、陝西人，有時他們已經回到內地沒特別跟我們說，他回覆我們『正在非洲隔離』，追查才發現他正在福州隔離。」

今年截至上星期，本港錄得180宗瘧疾個案，50宗由醫療小隊發現，醫生承認疫情嚴峻，加上要處理瘧疾個案，對醫院人手及設施構成額外壓力，黎靖匡：「我們有應急指揮中心，會檢視所有聯網、醫院有多少負壓病床才將這些（瘧疾）個案分配到不同醫院處理。」

這隊「醫療飛虎隊」大約30多個成員隨時候命，一旦衞生署通知有航班由瘧疾高風險地區來港，會組隊出動。