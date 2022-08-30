俄烏戰爭｜烏克蘭宣布南部反攻、收復多條村莊　俄方稱已擊退烏軍　核廠危機未除

【有線新聞】烏克蘭部隊在南部反攻，聲稱突破俄軍多條防線。總統澤連斯基明言要將所有侵略者趕出領土。俄軍就聲稱擊退了烏克蘭部隊的反攻，對方損失慘重。

烏克蘭與俄羅斯戰事僵持數周後有望出現突破，烏克蘭宣稱在南部反攻，從多方向突破俄軍赫爾松地區的多條防線、收復多條村莊，支援的俄軍傘兵亦已撤離。

赫爾松市和新卡霍夫卡市周一發生多次爆炸，見到遠處巨大火球。烏克蘭部隊又炮轟第聶伯河俄軍用以運送補給物資的渡輪，部隊過去數周一直試圖切斷俄軍主要補給路線，炸毀多條跨河大橋。

西方傳媒引述分析指，基輔這次反攻計劃先孤立第聶伯河西岸的俄軍，進而收復整個赫爾松地區。總統澤連斯基明言要驅逐所有侵略者，警告俄軍如想活命就該趁早逃跑。不過俄羅斯國防部則聲稱挫敗烏軍在赫爾松和尼古拉耶夫的攻勢，對方受重挫、損失慘重，又指烏軍攻擊造成新卡霍夫卡市斷水斷電。

俄軍又繼續炮轟尼古拉耶夫烏克蘭所控制地區，數十平民死傷。至於俄軍控制的扎波羅熱核電廠危機未解除，衛星圖片見到反應堆附近一座大樓屋頂有多個彈洞，俄方指核電廠燃料庫受到烏軍炮轟。國際原子能機構總幹事格羅西帶領的代表團，周一抵達基輔，預料未來數日到核電廠視察，評估受損狀況。