中學全日面授條件收緊　教局11月起要求九成學生打三針　有校長批太倉卒、難達標

【有線新聞】後天就開學，隨著疫情回升，教育局收緊中學全日面授課門檻，要求全校或按級別至少九成學生打齊三針，有校長認為推行倉卒，擔心難以達標。

星期四開學，中小學和幼稚園繼續維持半日面授。中學可以安排全日面授，不過由11月1日起申請條件收緊，學生需要由打兩針改為打齊三針，接種率要達到全校或個別班級的九成或以上。

至於課外活動安排，10月1日起中小學生亦要打齊三針才可以放學後或上學的另一個半日，參與非學術性的課外活動，例如音樂、體育活動或校隊訓練；亦可以在校內參與不佩戴口罩的活動，例如吹樂器、踢足球、打籃球。部分人士可獲豁免，包括5至11歲接種兩針復必泰，或者曾經確診的學生。

有本身申請全校面授的中學校長話，雖然校內學生兩針接種率達98%，但兩個月之內要催谷接種三針有難度，質疑將第三針和全日面授掛勾的必要性。

創知中學校長黃晶榕：「很多學生未必回家午膳，很多時候出街吃飯，約三五知己在餐廳吃飯，可能危險性遠高於在學校上全日（面授）餐廳環境不會比學校好，學校做足隔板和地方較大。」他建議將接種三針的要求延遲到年底，令學生有足夠時間打針，否則會令原本全日面授的學校，無辦法繼續成功申請。

另外，教育局本學年推出「學校疫苗接種」嘉許計劃，表揚接種率高的學校，如九成或以上學生打齊三針可獲金獎、接種率達八至九成可獲銀獎、七至八成可獲銅獎。取得金獎三次或以上的學校可獲白金獎，幼稚園學生只須打兩針，便會被視為滿足計劃要求。