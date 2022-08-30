港大研究針後副作用　面癱風險增　第二針復必泰後心肌炎發病率最高

【有線新聞】港大醫學院研究發現，本港市民接種第二針復必泰疫苗後，出現心肌炎的風險是三針之中最高；男性及30歲以下人士風險亦高些，情況與外國數據吻合。

新型肺炎疫苗接種計劃至今一年半，港大醫學院整合了全港市民打針後，出現罕見副作用的數據，發現市民打了復必泰後，出現心肌炎的風險大了。

打完第一針及第三針後14天內，患上心肌炎的比率，相比沒打針的時候多超過4倍；打完第二針後更高、多超過10倍。男性及30歲以下人士風險較高。

港大藥理及藥劑學系助理教授黎子駿：「這個數字聽起來可能很多，但我經常用的比喻是，好像六合彩頭獎及二獎，中二獎可能多過中頭獎，假設是六至十倍，但實際上中六合彩的人都很少，所以這個絕對風險在臨床角度仍然相當小。」

研究又推算每10萬人打完復必泰及科興疫苗後，分別多2宗及近5宗貝爾面癱個案，反映打針後面癱風險增加。

60歲或以上人士打科興，第二針後21天內出現過敏反應，例如血壓降低、皮膚敏感等風險亦有增加，但不算高，每100萬人只有6宗個案。至於較嚴重的不良反應，例如打針後出現心血管疾病、肝腎系統疾病、神經系統疾病等，風險都沒顯著增加。

醫學院的結論是，打針的效益仍然大過風險，建議市民盡早打針。醫學院說正研究，打了不同針數的人有多少出現二次感染，數據仍在分析，結果稍後公布。