國安案不設陪審團　律師會陳澤銘稱陪審團非必須、審訊公平最重要

【有線新聞】民主派初選案和《蘋果日報》涉違國安法的案件，都不設陪審團，連任新一屆律師會會長的陳澤銘說，有沒有陪審團不是最重要，最重要是審訊機制是否公平。

陳澤銘：「被告得到公平審訊極之重要，在這原則下，審訊有否陪審團，或以甚麼形式非我們考慮最重要，最重要是機制是否公平，得不得到公平審訊，如果他對判決不滿，有否機制上訴。陪審團非憲制或人權上必須有的，我們參考外國作比較，不是所有刑事案件必定有陪審團，特別是涉及嚴重罪行、國家安全的罪行，部分普通法國家也沒設陪審團制度。」

另外，國安處較早前向律師會投訴，有律師在612基金案件上涉嫌專業失當，陳澤銘說仍在調查，相信完成後會按慣例公開調查結果。