增8848宗確診、13人離世　140校呈報319個案　當局：疫情仍未見頂

【有線新聞】本港新增8,848宗確診，本地個案佔8,611宗，多13人離世。

其中一人月初確診，一直沒有看醫生食藥，醫管局呼籲市民尤其是長者，檢測陽性要盡快求醫。離世的13人介乎54至97歲，有10人未打齊3針，當中有一半一針未接種。

其中一個沒打針的83歲伯伯有食道癌、大腸癌紀錄，亦患有慢性腎病，今個月7日快速測試呈陽性，沒有看醫生或吃藥。隔了19日，到上星期五同住家人發現他呼吸困難、神志不清，到急症室核酸檢測呈陽性、病毒量低，送到內科病房三日後離世。

醫管局總行政經理劉家獻：「（死者）應該是不接受看醫生或吃藥，（超過60歲人士）如果感染新型冠狀病毒，我們會致電他們，主要看看他們情況，有需要就為他們預約指定診所或者遠程醫療服務，但有部分病人我們打電話聯繫不到，他沒有聽電話，我們留言了也得不到回覆。」他說如果及時服用新冠口服藥，減低重症風險最多八成，還要記得每日服用兩次，及一定要完成五日的療程。

多8間院舍有院友確診，140間學校呈報319宗個案，有7間學校有班級要停課一周，衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「我預計不到未來的疫情走勢，只可以說這數天的確診數字仍上升，也仍然未見頂。」近期有1至2%的確診者是二次感染，65%是20至69歲，要入院的個案不多。

消息指，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮確診，衞生防護中心不評論。衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「我不會就個別人士評論。」歐家榮上星期四曾出席疫情記者會，家人早前亦確診。