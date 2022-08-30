企鵝腳患不良於行　美國動物園特製矯形鞋助行

【有線新聞】美國加州聖迭戈動物園，一隻企鵝因為腳部傷患不良於行，有動物復康設備公司，為企鵝特製一款矯形鞋。

美國加州聖迭戈動物園這隻四歲黑腳企鵝盧卡斯，走路時左腳跛行，原來牠數年前左腳長了趾瘤，如果未能適當治理可能會導致敗血病，甚至因感染而死亡。有見及此，動物園找來一間專門為動物製作康復設備的公司，為盧卡斯特製這款由橡膠製成的矯形鞋，防止盧卡斯站立和行走時，腳部因不停受壓而生瘡。穿起矯形鞋後，盧卡斯「健步如飛」。

動物園獸醫指，因為腳部的傷患，盧卡斯日後都要穿矯形鞋行走，聖迭戈動物園高級獸醫：「在牠以後的日子，我們將採取不同紓緩措施，盡量讓牠的腳保持健康，讓牠盡可能舒適。」

盧卡斯所屬的物種黑腳企鵝，主要生活在非洲西南岸，近年數量大幅下降，國際自然保護聯盟已把黑腳企鵝列為瀕危物種。