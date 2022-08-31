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2022年08月31日
港聞
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一帶一路高峰論壇 韓正：香港應積極拓展國際聯繫 保持普通法制度
【有線新聞】副總理韓正在香港的一帶一路高峰論壇透過視像致辭，指香港要積極參與建設一帶一路，拓展暢通便捷的國際聯繫。又說中央支持香港保持普通法制度，發展專業服務，提高香港的國際競爭力。
第七屆一帶一路高峰論壇在灣仔會展開幕，特首李家超及中聯辦主任駱惠寧都有出席。副總理韓正透過視像致辭，說香港是一帶一路的積極參與者、貢獻者及受益者，中央會長期堅持一國兩制方針，完全支持香港長期保持獨特地位及優勢。
韓正又說，香港的專業服務業有明顯優勢，發展空間廣闊，要成為一帶一路綜合服務平台。韓正亦提到香港一直是東西文化交流的重要窗口，應該擴大教育及科技合作，吸引更多學生、學者來香港留學及做研究，希望香港加強與內地各省市以創新合作方式共同開闢一帶一路市場。
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