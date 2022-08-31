四賊持刀錘劫銅鑼灣表行　曾用疑似手槍指嚇職員　掠千萬元名錶

兩名戴鴨嘴帽的人中午帶頭行入錶行，一人拿著懷疑手槍指向職員，另一人拔出利刀指嚇，之後再多兩名匪徒入來，黑衫黑帽的人一度將槍頭指住店員後腦，要求職員將手錶放入袋，歷時大約三分鐘後登上一輛接應私家車，往謝斐道方向逃去。

身穿避彈衣的警員事後封鎖現場調查，出動搜索犬，有警員在店內套取指模。現場是駱克道441號地下一間錶行，中午1時許警方接獲職員報案，指有人搶走80至100隻名貴手錶，價值約一千萬元，實際損失仍在點算。

港島總區重案組總督察張嘉榮：「我們暫時不能確定是真槍、假槍、還是甚麼，只是看起來很像疑似手槍的物體；車輛方面，我們正全力追緝賊人的下落，至於他們有沒有事先踩線，我們正翻看附近閉路電視作進一步調查。」警方說職員事後有啟動防盜系統，呼籲目擊者提供資料。

蒐證期間，警方一度封閉錶行外的行人路，市民要經過就要走外面這一段馬路。