泰國越南合作提高全球米價　米行商會稱暫不加價　未打算增購內地米

【有線新聞】泰國和越南同意合作提高全球大米價格，香港米行商會說兩國未有具體實行時間，暫時無打算加價，市民毋須擔心。

灣仔這一間超市貨架上擺滿米，未見市民入多了貨，不過食米的都知道，陳小姐：「貴，全部都貴了。」李先生：「貴，貴都要買，不是貴兩元就不買米，都要吃。」李小姐：「香港人喜愛吃泰國米，加價影響很大。（會否因為加價轉食內地米？）不會，不喜歡吃內地米。」

大部分市民跟她一樣，本港食米主要由泰國進口，今年至7月底入口了逾98,000公噸，其次是越南，逾38,000公噸，內地米排第三。

平均零售價維持在每公斤11至13元，米行商會說目前供應穩定，沒有打算加價，香港米行商會理事長陳建年：「我們都跟供應商了解情況。以我所知仍是非常初步，未有實際做法，現階段市民毋須擔心。」

他說不會因為加價而進口多些內地米，除非市民口味改變。