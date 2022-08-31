巴西「洞人」去世　所屬原住民部落料全滅絕

【有線新聞】巴西亞馬遜地區一名被稱為「洞人」的原住民去世。他獨自生活26年，一直徒手挖洞狩獵和藏身，相信「洞人」整個部落已滅絕。

「洞人」與世隔絕多時， 最後一次拍到他活動，是2018年在巴西朗多尼亞州的森林，他用類似斧頭來砍樹。

外界不知他叫甚麼名字、說甚麼方言，只知他住在塔納魯原住民保留地，多年來種植玉米和木薯，收割木瓜和香蕉等，是部落唯一成員。

他所屬的原住民部落大多數人，在1970年代被想擴建農場的人殺害。1995年、他僅剩的六名同伴也遭到非法礦工殺死。巴西原住民機構96年留意到「洞人」的存在，並定時監察確保他的安全。

在「洞人」活躍一帶，見到多個他挖的洞穴，包括這個超過1.8米深，似乎用來藏身。另一些洞則相信是誘捕動物，附近又有多枝磨尖的竹枝。

工作人員上周二例行巡邏時發現「洞人」陳屍吊床，他身上覆蓋著金剛鸚鵡的羽毛。原住民專家相信，這名年約60歲的「洞人」知道自己即將死去，所以將羽毛放在身上，估計他已死去40至50天。

由於他的木屋沒被入侵跡象，當局相信他死於自然，將會驗屍，確定他是否感染疾病。

隨著「洞人」離世，他所屬的部落已完全滅絕，原住民組織呼籲永久保護此部落所在地。