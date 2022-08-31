增9495宗確診　多9人死　醫衞局約見私院商加快接收公院病人

【有線新聞】 本港新增9495宗確診，9267宗屬本地個案，多9人離世，當中6人曾獲處方口服藥，醫管局指不代表藥物沒用。

最年輕的死者只有34歲，上周六快測陽性，兩日後腳痛、發燒等，到急症室求醫，他的抽血報告顯示有機會患上紅血球增生症，獲處方抗生素、薄血藥以及新冠口服藥等，他之後情況惡化，延至星期二上午離世，醫管局相信死亡未必與新冠病毒有關。

計及他在內，合共5男4女死亡，當中六人也有處方新冠口服藥，醫管局說不等如藥物無效，醫管局總行政經理劉家獻：「每天也有一千多個病人，昨天有1,400名病人服用了新冠口服藥，那些我們沒有拿出來說，我希望大家不要有一個錯誤的訊息，用一兩名病人服藥後死亡，演繹為藥物服用後沒有幫助，絕對不是。」

確診數字愈來愈多，醫管局說最新有近2,600人留醫，會視乎人手在亞博再增加一些病床。醫務衞生局說，私家醫院撥予公院病人使用的病床，已經增加到至少380張，其中聖德肋撒醫院、聖保祿醫院和中大醫院共增加26張病床，首兩間的病床使用率達百分百；使用率最低的是寶血醫院，20張病床只接收了3人，使用率只有15%；養和醫院的病床亦只用了34%。政府指個別私家醫院接收病人數目仍有待提升，醫管局已主動約見相關管理團隊。

劉家獻：「我們同事和個別私家醫院相談，這些事要溝通的目標只是一個，就是如何提供最好的服務給病人，大家只要有這個初心和做法，每樣東西都是有商有量的，私家醫院亦看見我們用量上升，他便會開始再加一點床位給我們。」

醫務衞生局局長盧寵茂希望，私家醫院顧及社會責任和公眾期望，特區政府亦會密切監察私院接收醫管局病人情況。