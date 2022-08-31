躍動港島南再觸礁　石澳水上運動中心流標　滑浪風帆港隊教練促重新招標

【有線新聞】 繼活化珍寶海鮮舫失敗後，再有「躍動港島南」項目觸礁，政府宣布石澳石礦場的水上運動中心流標，令滑浪風帆隊失去新的訓練基地，港隊教練促請政府重新招標。

政府原本計劃在石澳石礦場興建一個35公頃的水上運動中心，發展滑浪風帆、獨木舟等，去年7月底招標，找私營機構設計、建造及營運；不過事隔一年，政府說收到的標書未能符合指定要求，決定取消招標，再考慮未來路向。

香港滑浪風帆隊總教練陳敬然說，石澳是理想的訓練場地，未能興建很可惜。陳敬然：「我們已期待（水上運動中心）很久，我相信這次擱置，期望政府可以重新招標，或繼續與我們商討找合適的訓練場地。青少年很依賴在香港本地訓練作為一個搖籃，相信（流標）會影響2028年奧運會及以後的比賽，可能較少運動員參與。」

這個水上運動中心前年施政報告稱會落實，時任特首林鄭月娥說要發展南區，構思了8個重點項目，但其中一個較早前胎死腹中，就是「活化珍寶海鮮舫」，因為海洋公園找不到其他機構合作經營，海鮮舫拖去柬埔寨維修期間，遇上風浪入水翻沉。較有進展的是海洋公園「重生方案」，公布了改建藍圖，採用新的營運模式；至於整合黃竹坑一帶的社區設施擴大香港仔避風塘等，只是「已開始研究」。

新民黨立法會選委會界別議員陳家珮：「當然觀感不太好，珍寶海鮮舫保不住，石澳水上運動中心討論了那麼久，大家很熱切期待又流標，公平地說，（政府）在救海洋公園同時也有設立躍動港島南辦事處，希望推動進度可以加快一些。」她建議政府再為水上運動中心招標時，考慮動用公帑協助發展，吸引多些機構投標。