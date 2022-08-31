戈爾巴喬夫因為長期病患、周二逝世，將於新聖女公墓與1999年離世的夫人雷莎合葬。

戈爾巴喬夫掌權時在蘇聯KGB任職的普京發唁電，指戈爾巴喬夫對世界歷史進程產生巨大影響，他領導國家度過複雜、劇烈變化的外交、經濟及社會挑戰。這位前領導人深明改革的必要，並以自己方式解決緊迫的問題。

克里姆林宮發言人亦讚揚戈爾巴喬夫是一位可載入史冊的政治家，但同時指出，他相信冷戰結束，會迎來新蘇聯與西方之間的浪漫時期，是毫無道理。 中方表示哀悼，向其家人致以慰問。

外交部發言人趙立堅：「戈爾巴喬夫先生曾經為推動中蘇關係正常化，作出積極貢獻，我們對他病逝表示哀悼。」

西方多國都讚揚戈爾巴喬夫，美國總統拜登指他是一位有非凡遠見的人，經過數十年殘酷的政治鎮壓，他接受了民主改革，讓世界更安全和自由。

德國總理朔爾茨表示，戈爾巴喬夫是有勇氣的改革者，令俄羅斯有可能嘗試建立民主，德國有機會統一和終結鐵幕。 英國首相約翰遜就表示，戈爾巴喬夫以和平方式結束冷戰，展現無比勇氣和堅毅。 聯合國秘書長古特雷斯形容對方是改變歷史進程的獨特政治家，為冷戰和平結束付出的努力，比其他人還要多，世界失去一位傑出的領袖。

【有線新聞】多國領袖對戈爾巴喬夫逝世致哀，克里姆林宮未決定是否為戈爾巴喬夫舉行國葬。