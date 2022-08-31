張家朗、何詩蓓首奪「星中之星」

【有線新聞】香港傑出運動員選舉，劍擊的張家朗及游泳的何詩蓓，首度當選男、女子「星中之星」。

本地體壇「奧斯卡」重返會展。紅地毯星光熠熠，每人盛裝打扮，展示運動服以外的一面。

香港運動員去年大豐收。張家朗在東京奧運奪得男子花劍金牌，是香港歷來第二金，首次當選「星中之星」傑出男運動員，他用經歷勉勵市民。

「星中之星」傑出男運動員張家朗：「希望大家不輕易放棄，就如我在奧運、世錦賽，未到最後一刻也不要認為自己輸，要堅持到底，這是我做運動員放在心的一句話。」

「星中之星」傑出女運動員，是奧運雙銀得主何詩蓓，去年在短池世錦賽獨取兩金一銅，200米自由泳更打破世界紀錄。

「星中之星」傑出女運動員何詩蓓：「對於我來說意義大的，但對我團隊來說意義更大。因為好似我是團隊代表，沒有人見到背後的人。我想藉著上台的機會多謝他們，讓更多人知道，我有這樣的成就不是一個人的努力，而是全部人的努力。」

今屆由以往「八傑」增至「十傑」，男、女各五人。

殘奧羽毛球銀牌得主朱文佳首次獲獎。乒乓的黃鎮廷、體操的石偉雄再當選。空手道「一門雙傑」，劉知名與妹妹劉慕裳一齊拿獎。「女車神」李慧詩連續九屆獲獎，重劍的江旻憓就是第三次。乒乓的杜凱琹首次，還與隊友李皓晴、蘇慧音，羽毛球混雙的鄧俊文、謝影雪，及硬地滾球BC4級的梁育榮、劉慧茵、黃君恒，瓜分最佳運動組合。男子七人欖球隊獲得最佳運動隊伍。