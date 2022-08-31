伊朗波斯灣水域拖走美國無人船　美軍派艦機阻止　批違海軍專業

【有線新聞】美國海軍與伊朗革命衛隊周一晚在波斯灣國際水域短兵相接，伊朗以確保航道安全為由，拖走一艘美國無人船，但遭到美軍巡邏艦和直升機阻止，並指伊朗有違海軍專業。

美國海軍發放片段，指第五艦隊周一晚發現伊朗革命衞隊海軍支援船沙希德‧巴齊阿爾號正拖曳一艘美國無人船，美軍隨即派巡邏艦雷霆號駛近介入，又調動駐守巴林的海鷹直升機到現場，並以無線電向伊朗支援船表明該艘無人船屬於美國政府財產，正在國際水域執行任務，警告美軍將採取必要行動回應。伊朗支援船最終自行解開拖行的船纜，並於約4小時後離開該片海域，革命衛隊指拖走無人船是要確保航道安全，防止事故發生。美軍則發聲明，指控伊朗企圖非法扣押美國政府的船艦是明目張膽的無理之舉，不符合海軍專業。

這次被拖行的美軍風力無人船配備有感應器、雷達、鏡頭等，以作收集海事數據。美軍強調有關技術設備流通市面，不涉及敏感或機密資訊。

美國海軍去年起向波斯灣派出無人船行動小隊，協助確保區內航運安全，今次是伊朗首次對美方無人船有所行動。

美方強調會保持警惕，按國際法執行海空活動，在區內推動以規則為本的國際秩序。