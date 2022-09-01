警向中小學派「攻略」宣傳防罪意識　蕭澤頤：不能逼年輕人撐警、只希望要守法

【有線新聞】警方說近半年多了青少年牽涉嚴重刑事案件，會加強宣傳青少年防罪意識。警務處處長蕭澤頤指，家長發現子女有異常應報警，即使事後發現是誤會都不緊要。

今年首六個月的罪案數字較去年同期升了1.8%，不過被捕的青少年則少了274人，跌幅達一成八。上周確診新型肺炎，近日康復的警務處處長蕭澤頤見記者時指，多了年輕人犯下傷人、詐騙等嚴重罪行，今年首半年已經有9位初中生牽涉嚴重毒品案。

蕭澤頤：「特別疫情期間，很多時候未必要上學，在街上流連。希望學校或者家長留意多些他們身邊的學生或者年輕人，當他們如果察覺有任何可疑，盡快通知我們，讓我們看看究竟發生甚麼事。如果是一個誤會，不要緊，但我們希望在事件未發生前，先去防止。」

蕭澤頤說要用生動方法向青少年多宣傳，這本三十多頁的「攻略」會派發到全港中小學，內容以文字為主，引述不同案例說明青少年犯罪後果。除了看書，警方還會拍片放上網。

反修例後警民關係緊張，蕭澤頤沒有正面回答會否影響宣傳成效，但則說現在都有年輕人支持他，蕭澤頤：「過往兩三年，我們透過不同方法接觸了年輕人，甚至乎有年輕人很支持我們，不過我敢說當然可以做得更好，縱使不能夠強逼年輕人一定要支持警隊或喜歡警隊，但最重要一件事，我們只希望年輕人要守法。」

蕭澤頤又再次呼籲，社會應該給予機會因反修例事件被判入獄的年輕人，協助他們重投社會。