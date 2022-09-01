聯合國報告：新疆有嚴重違反人權情況　中方批漠視人權成就：基於反華假訊息抹黑

【有線新聞】聯合國發表新疆人權評估報告，指當地有嚴重違反人權及歧視維吾爾族等少數族裔的情況，可能構成危害人類罪。中方反駁指控是謊言，旨在破壞中國穩定，阻礙中國發展。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特今年5月到訪新疆後，遲遲未發表報告，直到四年任期最後一刻，40多頁報告終於出爐。報告指中方在實施反恐及反極端主義的策略下，有嚴重違反人權行為，對廣泛人權構成不當限制，而且有歧視性，經常影響維吾爾族及其他穆斯林社群，相關罪行定義模糊空泛；又指關於酷刑或虐待的指控，包括強迫醫療、拘押環境惡劣和涉及性暴力指控都可信，認為任意和歧視性拘留維吾爾族等少數族裔的程度，可能構成國際罪行，尤其是危害人類罪，情況急需政府和國際社會更廣泛關注。

報告建議中國當局迅速釋放被任意拘留的人，全面檢討針對國家安全和反恐等法律框架，確保遵守國際人權法，緊急廢除歧視性法律和政策。

中國常駐聯合國代表張軍回應時，稱未看到報告、但堅決反對：「我們不認為對任何人有好處，眾所周知所謂新疆問題，完全是帶有政治目的編造的謊言，旨在破壞中國穩定，阻礙中國發展。」

中方駐日內瓦代表團發布百多頁文件，批評報告漠視新疆的人權成就和恐怖主義的毀滅性影響，並且基於反華勢力的假訊息，扭曲中方政策法規，誣蔑抹黑中國。