國際龍舟錦標賽改泰國舉行　總會憂體育活動陸續移離香港　當局：有信心疫情後回流

【有線新聞】原訂明年8月在香港舉辦的國際龍舟錦標賽將移師泰國，龍舟總會擔心，其他在本港舉辦的體育活動可能會更改地點。體育專員楊德強就相信香港在疫情過後，未來會吸引大型賽事回流。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂：「最終（國際龍舟聯合會執委會）覺得既然香港有這麼多限制，他們想去其他更容易做的國家。對體育運動極大影響。我最擔心是未來會否有其他承辧了的項目，因防疫政策轉移至其他國家。可否由我們代表業界與政府商討，有路線圖告訴大家，何時有機會會開放政策。」

體育專員楊德強：「當然如果明年無法舉辦龍舟賽事，大家會失望。短期影響一定有，但這不單是體育運動，其實其他行業，貿易、經濟或旅遊方面，其實大家都要平衡不同考慮。長遠來說，疫情始終過去，我們也很有信心以香港的條件，日後可吸引這些大型比賽回來香港。」