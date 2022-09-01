游泳世青賽　港將麥世霆100蛙決賽獲「梗頸四」　僅落後第三名0.12秒

【有線新聞】秘魯舉行的世界青少年游泳錦標賽，香港代表麥世霆在男子100米蛙泳決賽得到第四名。

衝獎牌的最後一關，男子100米蛙泳決賽，麥世霆被編在第三線道，早一日的預賽游出1分02秒46，刷新香港青年紀錄，準決賽亦以第三快的時間過關，年僅16歲的麥世霆希望為香港男子代表在世青賽創歷史。

港隊代表在這項賽事得到獎牌，要數到2013年阿聯酋迪拜的一屆，當時女將何詩蓓分別在100米自由泳以及50米自由泳分別贏得一金一銅。九年後的這一天，出戰三個項目的麥世霆游完半程，時間29秒59、排第5，最後半程希望衝入三甲，力追之下游出1分02秒92，落後第三的波蘭泳手烏賓斯基0.12秒、得到殿軍。奧地利的拉丹洛域以1分01秒30率先到終點，0.34秒之差，力壓塞爾維亞的施雲奴域得到金牌。麥世霆之後，還會出戰200米及50米兩個蛙泳項目。

女將莫思騏在女子200米蝶泳得到第五名，決賽被編在第五線道，這位15歲小將預賽游出2分14秒47，25位泳手當中時間第2快。來到決賽，莫思騏反應時間0.7秒，沿途守在中游位置，結果以2分15秒26完成，未能衝擊獎牌。金牌由意大利的普加莉奪得，時間是2分12秒。