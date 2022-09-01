申訴專員調查｜政府部門卸責　棄車問題一度執法真空　促運輸署修例追究車主責任

【有線新聞】申訴專員公布主動調查報告指，政府在處理棄置車輛問題上一度出現執法真空期，亦未有確立及追究車主的責任，建議運輸署盡快修例。

這輛私家車殘破不堪，棄置在荃錦公路旁；屯門虎坑路這輛死車，樹葉堆在擋風玻璃，似乎已很久沒人清理；即使放在泊車位的電單車，都可以是死車。

申訴專員發現每年都有不少車輛因超過兩年沒續牌，被運輸署取消登記，由2016至2021年，被取消登記的電單車及私家車分別有8,500及68,500多輛，審計署早於2000年建議修例，規定車主須妥善處置廢棄車輛，但運輸署一直沒跟進。

申訴專員趙慧賢：「問題的癥結是政府沒確立及追究車主須妥善處理車輛的法律責任，導致車主隨意棄置車輛。即使政府加大力度清理路旁棄置車輛，等於為車主免費清理棄置車輛，治標不治本，無助長遠解決問題。」

運輸署早前提出修例，如果車輛牌照過期兩年之後，兩年內車主沒有續牌、沒有取消登記或未取得豁免就屬犯法，申訴專員建議運輸署盡快跟進。

調查又發現，地政總署2007年起停止搜證及檢控，但有繼續清理死車。到2018及2019年，署方以清理死車不屬於主要工作範疇為由，兩度轉交其他部門跟進，但相關部門都沒答應，工作一度進入真空期。直至去年年初，民政事務總署介入，才清理了約1,600輛死車。

趙慧賢：「至於兩年真空期如何處理投訴？以我們所知在這段時間在公共道路上，有投訴、有棄置車輛給地政總署的話，他們會給其他部門處理，但其他部門沒答應會接收轉介。」

申訴專員建議地政總署考慮重啟死車的蒐證及檢控，並與運輸署合作加強檢控及制訂處理後巷棄置電單車的程序。