中學全日面授11月收緊至九成三針　有學生憂半日課跟不上進度　校長對達標樂觀

【有線新聞】今天開學，部分兩針接種率達九成的中學，可以全日面授。11月前要將學生第三針接種率推高至九成才能維持做法，有學生希望繼續上全日實體課，會接種第三針

學生上學要做指定動作，消毒隻手。疫情升溫，有同學戴多個面罩，做好保護措施。觀塘這間中學，原本有九成學生已打兩針，已經可以全日面授，但之後要繼續全日制，便要11月前九成學生都接種三針。

中學生Sisi：「10月打第三針，相隔半個月才可以接種，上全日課可以認識較多朋友，與朋友一起吃飯。」

中學生Evelyn：「（半日）不及全日好，放學時間大約1時，學習會跟不上進度。如果是半日都沒有辦法，吃飯太遲，會肚餓。」

中學生Christy：「半日上堂時間較全日夠用，因為彈性時間，可能半日堂將所有科目壓縮到半小時，上課不會太辛苦，放學可做自己事情。」

校長說目前學生三針接種率大概只有15%，對於兩個月內要達標表示審慎樂觀，地利亞修女紀念學校（協和）校長林艷玲：「學生接種兩針的情況很快高過九成，亦都沒有匯報任何接種後不好的反應，相信再鼓勵打多一針不會太困難。學生喜歡參與活動，如果知道打第三針不能夠實現，就不能參與運動會、多元文化節、旅行等的活動或比賽，他們自己已經好主動接種。」

校長表示，如果最終未能趕及達到門檻，要轉半日面授，學校準備不太難，但她就擔心上半天課對學生發展和成長不太理想。