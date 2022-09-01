海關搗破洗黑錢集團拘4男　包括集團主腦　涉款逾4.1億

【有線新聞】海關搗破一個洗黑錢集團，拘捕4名男子，包括集團主腦，涉案金額達4億1,100萬元。

其中一名疑犯在元朗映御被捕，黑布蒙頭帶走調查。海關上月突擊搜查油塘、秀茂坪、元朗、天水圍4個處所，檢走電話帳單和手機等證物，拘捕3名21歲男子，他們互相認識，報稱是學生、侍應等。

海關另外在大角咀拘捕一名懷疑是集團主腦的36歲男子，他不會以個人名義處理款項，以1至2萬元酬勞招募3名男子，於2019年起在11間銀行共開設64個銀行戶口，包括虛擬銀行帳戶，處理超過9,000宗可疑交易。

3人的銀行存款，分別由超過700人存入，進行超過數千宗大額交易，單日最多82次，透過櫃員機存入的現金，共超過7,800萬元。

海關指去年至今共偵破5宗利用虛擬貨幣平台清洗黑錢，已經成為趨勢，海關財富調查課監督楊郁文：「海關在去年至今，共偵破5宗涉及虛擬貨幣的洗黑錢案，涉及款額動輒超過千萬元。我們發現這些不法分子，最常用的虛擬貨幣是當中的穏定幣，例如本案涉及的泰達幣，因為發行機構會將這些穩定幣，一對一與美元掛鉤，波幅比較小，能以一個相對較低的成本兌換。」

海關呼籲市民保護個人資料，不要用自己戶口，處理來歷不明的款項。