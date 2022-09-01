跨境學童未能來港上課　北區小學三成學生網課代替　校長冀政府設閉環式交通助過關

【有線新聞】疫情以來的第三個開學日，大批跨境學童仍未能來港上實體課，有北區小學校長希望，政府安排跨境生閉環來港上學。

兩星期暑假轉眼過去，重返校園前要先做快測，讓老師檢查過申報表才可以進入課室。

小學生Jason：「有需要這樣做，但我不太想做，因為撩鼻有些痛。」

小學生Season：「我覺得很麻煩，做完又要等幾分鐘，又要看結果決定能否上學。」

是比較麻煩一些，但可以回校見老師和同學。

小學生吳子謙：「開心，因為我未試過入讀這麼大的學校，可以學習很多事物，希望自己可以生存下去。」

小學生Wendy：「有些同學我和他在深圳見過面，和他有些回憶，所以他沒有回來香港，我有些傷心。」

這間北區小學有近300名跨境學童未能回港上課，佔全校三成學生，校長說他們很多已兩年多沒返港，只能用網課代替，希望政府可以想方法安排學生來港上堂。鳳溪第一小學校長朱偉林：「同學實在太久未能回校園過實體校園生活，不太健康。一般學生來說，個人專注力較弱或支援不足，成績會下降。期望（政府提供）有限度或點對點、閉環式交通安排，令同學在關口上車來學校，放學後就回去，甚至過程中有需要的話，學校重新編配班別也可以。」

校長又建議政府找非政府機構合作，安排跨境生在本地度假營寄宿，可以回來上課又有人照顧他們。