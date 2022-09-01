政府擬降疫苗通行證至5歲　楊何蓓茵：推高接種率　有家長冀安心出行可儲子女針卡

【有線新聞】政府正研究將疫苗通行證實施年齡降至5歲，公務員事務局局長楊何蓓茵指，可以推高接種率的方法都會考慮，有家長認為如果落實推行，希望能將小朋友的針卡上載到父母的安心出行。

未夠12歲的小孩到餐廳用餐、看電影，現時父母掃描疫苗通行證便可以，但將來他們可能要掃描。據了解，政府正考慮將疫苗通行證實施年齡降至5歲，正研究具體落實細節，包括將小朋友的針卡上載到家長的安心出行、要出示實體針紙或拍照等，屆時會有寬限期。

楊何蓓茵認為這樣做可推高接種率，她說：「降低年齡方面，其實所有可推高疫苗接種率的方法我們都會考慮，有關部門都在考慮所有方法，這是其中一個會考慮的。」

有家長不反對，但認為不應該太快推行，林太：「等一段時間，越來越多人打針，信心大了才推行。」

王太：「5歲的話都無可避免，大人都被迫打。（擔不擔心會再降低年齡，好像這小孩的歲數也要用疫苗通行證？）會擔心，可能會考慮未必在香港讀書。」

有家長希望小孩的針卡，可上載到父母的安心出行，丘先生：「難道我整天帶着針紙外出，證明小孩打了多少針。」蘇小姐：「五歲真的為難家長，五歲你要現備電子產品給他，再加上他玩電話，正常的家長真的不太接受。在這麼小的年紀便一定要打針，我認為是迫到人家沒有選擇。」

現時夠12歲才可打復必泰，家長希望將接種年齡降低，有多個選擇，才降低疫苗通行證涵蓋年齡。