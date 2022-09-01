德國盃第一圈　科隆勝利0:5拜仁慕尼黑

【有線新聞】德國盃第一圈，拜仁慕尼黑作客5比0大勝科隆勝利。

決心重奪德國盃，換上白色作客球衣的拜仁慕尼黑，來到科隆鬥科隆勝利，幾乎先落後，漢度爾把球送入網，但入球無效，因為助理裁判指越位。換一個角度，是真的。

怎樣才可以在這支丙組代表，找到一個入球？拜仁38分鐘才找到，由阿積士加盟的荷蘭中場加雲貝治，接應湯馬士梅拿的傳送，僵局就這樣打破。

當上入球功臣，加雲貝治上半場補時階段助攻，法國中鋒迪爾射成2比0。

贏過20屆德國盃，拜仁對上一次成為盟主，是在2020年。塞內加爾翼鋒沙迪奧文尼，得到甘美治和基拿比的指引，53分鐘帶來拜仁的第三球。

直至67分鐘，湯馬士梅拿另一次助攻，梅斯亞拉成為另一位受益人，拜仁進一步拉開比分。

傷癒復出的哥列斯卡，在82分鐘建功，拜仁結果贏5比0，以一場勝利，展開爭取重奪冠軍的旅程。