河套擬設北上逆隔離中心　議員倡內地派員閉環管理　日開500入住名額

【有線新聞】有議員建議內地派人員來港閉環管理「逆隔離」中心，每天開放約500個入住名額。

現在入境內地檢疫，要先靠運氣搶到健康驛站名額，人人都說很難爭，未來可以先在香港隔離再北上，他們又是否受落？

張太：「如果在香港隔離期間萬一確診怎麼辦？會否一樣無法回去？但如果我在內地確診，（至少）我已經回去隔離多7天就可以回家。」

陳小姐：「如果繼續是（爭名額）真的很辛苦，又要等酒店有位，又要隔離這麼多天，又要這樣、那樣，很麻煩。（會否希望新措施有多少名額才足夠？）當然愈多愈好，很多人未曾回去，幾年都未曾回去。」

有議員建議，政府用盡河套區隔離設施約4,000間房，每天可以開放約500個入住名額，餘下的房間給內地工作人員住，方便他們做閉環管理，入境處可以安排職員入去為市民辦理出境手續。

立法會議員陳恒鑌（新界西南）：「我們現在有大量直通巴士、跨境巴士沒有工作做，我們應該善用這些車輛接載員工出入，可以解決它位置偏遠的問題。甚至如果市民要去這個地方，我建議政府可以在不同地區開一些跨境巴士，接載市民去隔離驛站隔離。」

至於內地要求確診者核酸檢測CT值大過35才當作康復、容許入境，比香港的出院標準嚴格，陳恒鑌認為應該繼續跟隨內地，不要浪費時間再商討。