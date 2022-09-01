英國保守黨黨魁選戰卓慧思強調減稅紓困

【有線新聞】英國保守黨黨魁選戰進入最後一星期，大熱的外相卓慧思繼續強調透過減稅，協助民眾應對生活成本上升。支持度落後的對手辛偉誠則反駁，單靠舉債不符合保守黨方針。

英國保守黨一連12場，黨魁選舉拉票大會來到最後一站倫敦。支持度佔優的外相卓慧思繼續強調減稅方針，以紓緩民眾和企業經濟壓力。卓慧思：「我還會減稅，過去上調國民保險費是做錯了。我們說過會停手、說過不再上調，在競選宣言說過不會再上調的，我認為要信守諾言。

對手、前財相辛偉誠則反駁借債度日不是辦法。辛偉誠：「用盡我國的『信用卡額度』，不正確、亦不負責任，絕不合乎保守黨所為。」