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英國保守黨黨魁選戰卓慧思強調減稅紓困
【有線新聞】英國保守黨黨魁選戰進入最後一星期，大熱的外相卓慧思繼續強調透過減稅，協助民眾應對生活成本上升。支持度落後的對手辛偉誠則反駁，單靠舉債不符合保守黨方針。
英國保守黨一連12場，黨魁選舉拉票大會來到最後一站倫敦。支持度佔優的外相卓慧思繼續強調減稅方針，以紓緩民眾和企業經濟壓力。卓慧思：「我還會減稅，過去上調國民保險費是做錯了。我們說過會停手、說過不再上調，在競選宣言說過不會再上調的，我認為要信守諾言。
對手、前財相辛偉誠則反駁借債度日不是辦法。辛偉誠：「用盡我國的『信用卡額度』，不正確、亦不負責任，絕不合乎保守黨所為。」
近期席捲歐洲的能源危機，以至生活成本上升成為討論焦點，兩人意見分歧。
卓慧思稱會由供應量著手，強調不會加稅、亦不會實施能源配給。辛偉誠則指不能排除這項做法，又指責能源公司趁俄烏戰事，謀取暴利是不正確，表明應針對它們徵收暴利稅。
英國傳媒形容辛偉誠在會場內的呼聲更熱烈。不過分析認為他要憑拉票表現扭轉局勢，可能為時已晚。
拉票大會前的民調顯示，卓慧思的支持度大幅領先27個百分點。
而約16萬保守黨員參與的投票，周五結束。新黨魁下周一誕生，並接替約翰遜出任首相。
而因應英女王伊利沙伯二世行動不便，下周二任命新首相的儀式將破天荒不在倫敦白金漢宮進行，而是移師女王度假所在地蘇格蘭。