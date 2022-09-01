食環稱違約限一周搬走　30年東寶明結業　食客店員不捨　東主正覓舖重開

【有線新聞】有30年歷史的北角大排檔東寶小館明日結業，原因是食環署指舗頭違反租約，限時一星期搬走，老闆批評趕盡殺絕。

屹立北角30年，東寶小館走到最後，強勁的音樂節拍，邊吃邊聽歌是東寶的特色，還有一個賣點熟客一定說得出，食客：「都很出名的蒸瀨尿蝦和椒鹽瀨尿蝦，希望他重開，可惜食物外面吃不到那麼好，很有鑊氣。」吳先生：「南乳豬手很好，風沙雞、墨魚麵其他地方吃不到。」

連英國影星「奇異博士」都曾經是座上客，30年招牌經營到有賴一班伙計，東寶小館員工拉哥：「一定捨不得，做了14年，我之前每間都做一兩年。（為何可以做到14年之久？）有歸屬感，好像回到自己家。」

不過食環署上星期通知店舖違反租約，涉及分租問題，更終止租約，7日要離場，東寶小館負責人露比：「為何之前可以，現在不可以？有少少不開心，後面的財記都結業了，它給予一個月通知，但給7天我們，趕盡殺絕有甚麼可以做，無謂了不如交還（舖位），要你死，不如早些死。30年是頗好玩的，嬰兒時來的現在抱嬰兒來，四代同堂吃飯。」

說了再見可能很快再見，老闆正物色舖位，希望最快一兩個月後可以重開。

食環署回覆指，東寶小館四個攤檔的承租人都不是業務經營者，承租人長時間不在攤檔，甚至長期身處海外，涉嫌違規分租，違反要以獨資經營者身份經營攤檔的租約條款；署方又說，如果承租人需時安排將設備遷離攤檔，會酌情處理。