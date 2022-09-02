小學概覽｜官津小一淨減49班　有內地生因無法通關退學　教局：降開班線影響教學質素

【有線新聞】新學年全港官津小學，小一班數比去年淨縮減49班，60間小學小一要減班。有學界認為待本月教育局點算實際學生人數後，縮班情況更嚴重。

小一適齡學童持續下跌，根據最新公布的《小學概覽》，2022/23學年全港官立及津貼小學，核准開辦的小一班數有約1,700班，比去年淨減49班。有約一成三學校小一都減班，37間小學新學年只是開到一班。18區中減班最嚴重的是港島東，一共減8班、屯門區須減7班、黃大仙區減5班。

有屯門區校長指未能通關令不少學生退學。屯門區小學校長會主席鄭筱薇：「我們近深圳灣口岸，內地學生這個區分比較多。小朋友因為不能通關選擇返回內地，選擇返回內地用網上視像形式上課已兩三年，選擇不如退學，在內地找適合的學校就讀。大家有競爭，採取任何手段去生存。」

學界估計教育局「點人頭」後，縮班情況更嚴重。教育界立法會議員朱國強：「頗嚴重，未是真正數字。以去年北區為例，都有不少學校叩門階段減一至兩班。可能再少十多、二十班，學生人數減少主要有幾個因素，移民潮、封關帶來的影響。」

朱國強認為新學年開得一班的小學有機會被「殺校」，期望教育局降低開班線。

教育局說9月中點算學生人數後才能確定本學年實際的小一班數，說學生人口持續下降是不爭事實，但現時最少24人可開辦2班的準則已十分寬鬆，再放寬將不利建立有效學習群體，讓學生互動和協作學習，影響教學質素，亦違反慎用公帑的原則。局方會研究整合學校資源，亦鼓勵業界及早規劃，應對學生人口下降的影響。