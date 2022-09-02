鄒幸彤否認顛覆政權　哽咽稱支聯會旨在建設民主中國　律政司阻播六四片段遭拒

【有線新聞】支聯會涉嫌煽動顛覆國家政權案，裁判法院處理前副主席鄒幸彤的初級偵訊，鄒幸彤一方質疑控方證據不足，表明不會認罪。

鄒幸彤由囚車押送到西九龍法院，這天的初級偵訊是裁判官轉介案件至高院前，檢視控方有無足夠表面證據指控鄒幸彤。鄒幸彤被裁判官問到答辯意向 ，她表明「無可能認罪，追求民主無罪」。

辯方之後展示控方呈堂的證物，播出支聯會創辦人司徒華的訪問及多年來的六四集會片段，其中包含89年的新聞片段，例如趙紫陽探望絕食學生、有人擋著坦克車前行，2014年那段就有司儀在台上讀出死者的名字及死因。

期間律政司起身打斷，說看不到片段與案件有甚麼關連，裁判官香淑嫻反問這些是控方證物，為何會不適合在庭上播放？律政司解釋片段有不恰當言辭，質疑鄒幸彤借法庭播片給公眾看。鄒幸彤一方反駁，說播片是要證明支聯會沒有宣揚或叫人使用暴力，裁判官最終批准繼續播片。

鄒幸彤作供時一度哽咽，說沒有想過2019年是最後一次六四集會，又說支聯會是連結香港及內地的團體培養一班關心中國事務的人，她不同意政府指控支聯會反中亂港，因為他們是要求結束一黨專政，建設民主中國，不應該混淆「黨即是國」。她完成作供後，代表大律師沈士文以一句總結，說「控方所提的證供不足以支持控罪」。

律政司說要一些時間審視辯方的陳詞，再考慮有無需要回應，裁判官將案件押後至下星期四再處理。