新疆人權報告｜古特雷斯：明確指出嚴重侵犯人權行為　中方：以疆制華政治工具

【有線新聞】聯合國秘書長古特雷斯指，新疆人權報告明確指出新疆出現嚴重侵犯人權行為，美國呼籲中方立即停止針對少數民族的暴行。北京當局早前批評，報告是美國及西方勢力策劃以疆制華的政治工具。

聯合國秘書長古特雷斯透過發言人回應，新疆人權評估報告指明確指出新疆出現嚴重侵犯人權行為。強調必須尊重人權，尊重維吾爾族社群，讓他們在沒有歧視下感到自己屬於國家一分子，期望中國政府採納報告提出的建議。

這份在人權事務高級專員巴切萊特任期最後一日才發表的報告，指新疆有嚴重違反人權及歧視維吾爾族等少數族裔的情況，可能構成危害人類罪，要求迅速釋放被任意拘留的人，全面檢討針對國家安全和反恐等法律框架等。

美國白宮則呼籲中方立即停止針對維吾爾族裔的暴行。美國白宮發言人瓊-皮埃爾：「美國歡迎這份重要報告，描述中國政府對維吾爾和其他少數民族在人權方面可惡的做法，報告加深了我們關注中方持續犯下種族滅絕和危害人類罪。」

國務卿布林肯發聲明，指繼續與夥伴和國際社會合作，為受害者尋求公義並追究責任。美聯社訪問逃到海外的維吾爾律師及哈薩克族民眾，他們均歡迎報告，認為聯合國報告有分量和權威。

在北京，外交部早前批評報告是美國及西方勢力一手策劃，是服務西方以疆制華戰略的政治工具，又抨擊聯合國人權事務高級專員辦事處，基於反華勢力的政治圖謀杜撰報告違反職責、已經淪為西方整治發展中國家的打手和幫兇。