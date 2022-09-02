36名港區人大年底選出　譚耀宗指參選年齡無限制　會適時公布是否連任

【有線新聞】全國人大常委譚耀宗說，常委會通過了第十四屆選舉會議名單，1,423名會議成員年底選出36名港區人大代表，並無參選年齡限制，譚耀宗會在適當時候公布會否連任。

全國人大常委譚耀宗：「七上八落，人大因為選舉產生，沒有規定指年齡限制，人大選舉辦法無年齡限制。如你認為自己可以擔負工作，便繼續參選。這1,423委員自己可以報名參選，不是委員之外亦都可以參選。（是否參選）我自己會有決定 ，不過適當時候我會告訴大家。」

另外，政府昨日公布港人前往內地前可在香港「逆隔離」，譚耀宗說很多委員關心香港疫情，但兩地疫情仍在發展，要求完全通關不實際，若早日確定「逆隔離」安排，相信通關名額可以大幅度增。