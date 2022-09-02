首批猴痘疫苗料月內抵港　政府稱已預留檢疫設施

【有線新聞】政府說首批猴痘疫苗，預計今個月內可以運抵香港。

政府指雖然本港至今未發現有人確診猴痘，但有一直密切監察情況，目前正與藥廠作最後商討，希望於本月內入口首批疫苗，另外政府已預留檢疫設施給猴痘個案的密切接觸者。衞生防護中心計劃一旦猴痘在本港傳播，會為高風險人士安排猴痘疫苗接種，亦會為密切接觸者安排自願性質的疫苗接種。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「香港當然有點輸入個案風險，始終香港是較多人來的地方，而我們鄰近地方都有輸入個案，希望就算有輸入個案，都不會有大型傳播。聯合科學委員會早前都有討論，甚麼情況人士需要打針，都有共識、建議。政府有與疫苗藥廠商討，希望本港有疫苗供應，預留給密切接觸者及或高危人士打針。」