周焯華等洗黑錢案　檢察院要求賠償特區82億元　合議庭主席拒取消旁聽、憂損公平性

【有線新聞】太陽城集團前主席周焯華等涉嫌洗黑錢案在澳門開審，他被控289項罪名，檢察院要求他和部分被告賠償澳門特區82億元。

載著被告的懲教管理局囚車由治安警電單車開路，抵達澳門初級法院。案件下午近3時才開審，有市民及記者早上9時已到場排隊領取旁聽籌號，周焯華的兒子有到庭，周柏豪：「順其自然，順其自然。（有沒有跟爸爸溝通？爸爸心情如何？）可以的。」

控罪指周焯華涉嫌創立及指揮犯罪集團洗黑錢和非法賭博等，獲利超過215億港元，非法投注金額達8,000億港元。犯罪集團被指隱瞞實際利益，令澳門政府無法徵稅，以及令六大博彩企業蒙受損失。

案件由三名法官組成的合議庭審理，合議庭一開庭說21名被告有11人缺席，押後審訊至本月19日。除了21名被告的律師代表，多間博企澳娛、美高梅、永利、銀河和威尼斯人都有派律師出庭，有律師申請帶助手上庭被拒。

有律師建議如果法庭空間不足，可以取消旁聽席或改到更高級的法院審理，合議庭主席拒絕，說沒有旁聽會變成閉門審訊，公平性會受到質疑，已經增加椅子讓律師就座，希望律師不要有負面情緒或態度不合作。如果覺得文件太多中文字，需要助手協助，就要考慮是否適合接這單案件，經平衡防疫需要，日後每名被告只可以有一名律師出庭。