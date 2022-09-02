警方聯公安拘12內地男　涉31宗本港裸聊勒索案　受害人最小僅12歲

【有線新聞】香港警方聯同內地公安拘捕12名內地男子，涉及本港31宗裸聊勒索案，受害人全部都是男性，合共損失超過36萬元。

警方說騙徒經通訊軟件向受害人發送連結，下載程式裸聊。程式要求提供手提電話、通訊錄、定位，這些資料其實已經發送到伺服器，騙徒要求受害人買禮品卡，否則將裸聊影片或相片傳送予親人或朋友。

去年8月至今年4月期間，警方收到至少31名男子報案，合共損失超過36萬元，他們18歲至54歲、13人是學生。警方說裸聊勒索案有上升趨勢，受害人亦愈來愈年輕，今年708宗個案、最小的只有12歲。網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信：「年輕人較多使用社交媒體通訊平台，加上好奇心驅使，有時存有僥倖心態，認為自己不會誤墮騙網，這些原因往往令年輕人容易成為罪犯目標。」

警方與內地公安局交流情報後，公安部門在江西省贛州市拘捕12名內地男子，包括集團主腦及核心成員，至於本港就沒有拘捕人。網絡安全及科技罪案調查科署理警司林焯豪：「這正正反映今次行動的重要性和特質網絡罪行無疆界。今次行動告訴市民，可以透過國際合作處理到這類型案件。」

警方說犯罪集團亦牽涉至少19宗在馬來西亞及新加坡的案件，已轉介國際刑警跟進。警方的守網者網站今年第四季將推出快速自我檢測功能及伺服器，讓市民查核騙徒的電話號碼及社交平台帳戶，亦可以為手機及電腦掃描及清洗病毒。