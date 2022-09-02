澳洲將增加移民配額至每年近20萬人

【有線新聞】澳洲將增加移民人數配額至每年近20萬人，內政部長奧尼爾明言要改革移民制度，應對技術人手短缺問題。

澳洲內政部長奧尼爾出席在首都坎培拉舉行的就業峰會，與會的還有各地政府、工會和商界等百多名代表，討論技術勞工不足等問題。

奧尼爾表示過去2年不少醫護要加班，航班因不夠地勤人員而停飛，水果因無人採摘而腐爛，在疫情及失業率近50年來新低背景下，國家要把握機會改革移民制度。

奧尼爾宣布，本年度至下年中的移民配額，將由16萬個增加3.5萬，至合共19.5萬個，但她承認澳洲對技術移民來說不再吸引。

奧尼爾：「這是我們史上首次，澳洲不再是技術移民的選擇，那些人才正移居全球各地，期望生活在加拿大、德國、英國，那些國家向他們攤開紅地氈歡迎，但我們移民制度看起來是怎樣?竟是極其複雜。」

奧尼爾指出，澳洲目前的簽證超過70種，過於繁複。她會成立小組，以國家利益出發重建移民制度。

當局預料新措施將吸引更多，如護士和工程人員等專業人士到澳洲，期望這批高技術移民可促進生產力。

澳洲過去兩年多的嚴格入境措施，令工作假期勞工和留學生大量外流，加上入境部門積壓，近一百萬份簽證申請，加劇勞動力短缺問題。