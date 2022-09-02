元朗電纜橋大火｜揭後備電源早已損壞多月　政府：會檢討通報機制　中電心意券被批無誠意

【有線新聞】6月元朗電纜橋大火，由於其中一個後備電源損壞影響復電，有議員發現這個後備電源原來壞了幾個月。政府說後備電源損壞毋須通報，事前不知道這件事，會檢討機制。

調查報告上星期出爐，環境及生態局和中電管理層再到立法會解畫。有議員發現大火發生前其中一個後備電源已經損壞，壞了數個月。

新界北（香港新方向）張欣宇：「政府部門，其實你們作為監管者，你是否知道這套關鍵的後備系統已經損壞了數個月都未修好？」

機電工程署署長彭耀雄：「我們事前不知事故，因為這是一個後備電纜，它的損毀沒有引致電力意外，亦沒有引致停電事故，所以當時沒有向我們報告。」

中電總裁蔣東強：「（後備電源）途經內地一個地方，幾個月前因為當地的建築工程令電纜受損。」

九龍西（西九新動力）梁文廣：「後備電源出現問題是否都要通報？」

彭耀雄：「有鑑於今次意外，我們會與電燈（力）公司檢討工作守則，進一步改善通報機制。」

為感謝受影響居民的諒解，中電事後決定派發100元心意券，讓他們在區內消費。新界西北（實政圓桌）田北辰：「說真的我感受不到任何心意，『蚊蚊計較』、毫無誠意，很吝嗇、在傷口上灑鹽。」

選委會界別（民建聯）葛珮帆：「中電會否直接減免電費呢？」

中電企業發展總裁莊偉茵：「今次安排心意券，希望能表達到我們對市民對各個單位、很多的社區領袖。在這次事件上，當晚對我們的工作提出很多支援和諒解。」

政府說不會為受影響的居民另外設立索償機制，居民可以循民事索償追討損失。