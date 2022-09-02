增9,901確診、8人死　八旬翁快測陽性沒呈報倒斃家中　當局籲患者盡快求診

【有線新聞】本港新增9,901宗確診，9,714宗屬本地個案，多8人死亡。其中一名82歲男死者染疫後沒呈報，十日後在家中暈倒、送院搶救不治，醫管局呼籲患者盡快呈報求醫。

單日新增9,901宗確診，比前一日輕微回落600多宗。衞生防護中心說，整體趨勢仍在上升，但上升速度不及2、3月高。張竹君：「因為當時大部分人、很多也沒打針，現時我們比較多人已打針，同有些人可能已感染、有相當免疫力，甚麼情況有群體免疫是科學問題，我們暫時不知。」

再多8名患者死亡，57至92歲，大部分有長期病患。其中82歲男死者沒打疫苗有糖尿病及高血壓，但沒有覆診，他上星期一快測陽性，亦沒有呈報，十日後家人發現他在家中暈倒，送到屯門醫院急症室時已經沒有心跳，搶救無效離世。醫管局總行政經理劉家獻：「希望如果真的有老人家，他快速測試陽性，或自己測試陽性之後，記得到衞生署平台呈報，或找家人幫忙，都會看他有沒有看醫生，拿抗新冠口服藥。如果他沒有，我們可以替他預約指定診所。」

另外，醫管局更新指引，星期六起被列為密切接觸者的員工，檢疫第五日核酸檢測呈陰性就可以提早一日、在第六日工作，之後要連續兩日做核酸檢測。劉家獻說曾與專家討論，認為醫院爆發風險不高。