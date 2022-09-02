張宇人倡修改中大校董會組成　校外人士佔比增至三分二　中大：沒有回應

【有線新聞】中大校董、立法會議員張宇人說，10月立法會復會後提出私人條例草案，建議包括修改中大校董會組成，將校外人士比例改至三分二。

飲食界（自由黨）張宇人：「私人條例草案是取回，當天政府提交立法會，將中文大學（校董會）組成改組由現時大概一半半，校內和校外的一半，大家20多人，改為校外（人士）大概佔三份二，校內管理層大概佔三份一。」

他又認為聘任正副校長應由校外的校董超過四分三同意才可聘任，又指中大過去幾年的管理，包括校長段崇智續任的處理手法，很多人都不認同，改革是必然的。他歡迎中大持分者向他和兩位議員校董劉國勳、鄧家彪表達意見。中大回覆查詢時，表示沒有回應。