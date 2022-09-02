印度國產航母正式服役　莫迪承諾增海軍預算　分析料為抗衡中國擴張海上勢力

【有線新聞】印度第一艘國產航母「維克蘭特號」正式服役；分析指印度是要抗衡中國在印度洋的影響力。

維克蘭特號經過十多年建造和測試後，周五正式服役，加入印度海軍艦隊，成為印度第二艘現役航母。總理莫迪到國有科欽船廠主持揭幕儀式，標誌著印度躋身世上少數能自主設計建造航母的國家行列。

莫迪致辭時形容「維克蘭特號」是一座漂浮的城市，象徵本土潛力，令國家充滿「新的信心」。他又提到過去長期忽略印太地區的安全利益，如今已成為國防優先事項，他承諾增加海軍預算、提升軍力。

這艘造價約25億美元的航母，全長262米、排水量約4萬噸，最高航速28節，可搭載約30架各式軍機，容納約1600名船員，將在印度和國際水域航行，並由護衛艦、驅逐艦和潛艇組成的艦隊護航；預計完成俄制「米格29K」戰機首次降落之後，明年年底全面服役。

分析指印度擴大國產造船能力，旨在抗衡中國在印度洋不斷擴張海上勢力。不過解放軍已有山東艦和遼寧艦在列，還有兩艘分別艤裝和準備建造，為了維護海上利益，印度仍需打造第三艘航母。印度海軍正考慮建造第二艘更大型國產航母，估計排水量約65000噸。