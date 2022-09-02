菁英盃B組　標準流浪2:0香港U23

【有線新聞】新一屆菁英盃展開，B組的標準流浪兩球淨勝香港U23，旗開得勝。

余在言大腳送前，大衛巴拉擺脫香港U23的球員，推到「娥眉月」，射入加盟後首個入球，藍衫的流浪17分鐘領先。

這位巴西外援之後壓落底線回後，余在言跑快了一點，後面的陳耀祖就將球炒上觀眾席，未能夠拉開。

臨完半場靠門將盧兆崎力保不失，單手托走張俊軒的罰球，流浪保住1比0返更衣室。

香港U23換邊後也有不少機會，林智豐推過賈思浩窄位起腳，都是過不到盧兆崎。

日前在聯賽1比2不敵理文，流浪力爭「開齋」提升士氣，之後積極找機會擴大優勢，余在言勁射中柱。這一邊的林學曦，又射中楣。

今屆菁英盃，10隊分兩組，踢雙循環，每組頭兩名晉身淘汰賽。余在言射中網側。直到85分鐘，流浪終於找到第二球。林嘉緯熨射中柱，剛好落在劉智樂面前，為球隊鎖定贏2比0，分組賽有個好開始。