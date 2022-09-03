5歲SEN男童倒斃家中　身體瘦弱疑長期受虐　懷孕母一度企跳、涉謀殺被捕

【有線新聞】深水埗一名懷疑長期受虐的5歲男童，凌晨倒斃在家中，他身體瘦弱、有30多處傷痕，男童母親懷疑畏罪自殺，一度危坐窗邊，警方以涉嫌謀殺拘捕她。

男童母親懷疑畏罪企圖跳窗，整個人吊在窗外，警員及消防員合力捉住她雙手；消防升起雲梯將她救回地面，她情緒激動，送院治理。

現場是深水埗石硤尾街一個劏房單位，（周六）凌晨1時許，警方接獲33歲女事主報案，指其5歲兒子倒斃在房間，警員到場後發現男童的屍體。他骨瘦如柴，全身有30多處可疑傷痕，不排除長期受虐，警方以涉嫌謀殺拘捕其母親。深水埗警區助理指揮官呂智豪：「傷勢包括損傷，例如刮損以及瘀傷，最嚴重是臉部，整張臉都很多紫黑色瘀痕，根據專家所指是新傷舊患都有，死因要等待之後驗屍才能進一步確定。」

警方說，死者今年1月最後回到幼稚園上實體課，當時還很健康，他之後就再沒有回校。與他同住的還有8歲姐姐及3歲弟弟，他們都很健康、沒有被虐痕跡，男童母親懷有5個月身孕。呂智豪：「為何特別在三名子女中特別針對這名排第二的5歲男童，因為這名男童數年前，以我們調查得知，有發展遲緩及情緒問題，很容易發脾氣，簡單來說非常難教，我們懷疑他情緒、難教情況是導致這宗慘劇的主因。」

男童的越南籍父親與被捕母親是情侶，但沒有同住，關係疏離，不過有提供經濟支援。警方亦向男童就讀的學校了解，母親聲稱兒子要轉校，所以沒再上學；亦有社工跟進這個家庭，不過母親不合作。案發的單位一劏四，鄰居說通常只見死者姐姐和弟弟出入，懷疑死者長期被困房內。

社署說涉案家庭是由非政府機構營運的綜合家庭服務中心個案，據了解另外兩名兒童已交由親屬照顧，社署會向他們提供適切援助。勞工及福利局局長孫玉菡指對事件深感難過，說社署正配合警方調查，他下星期二會主持社福界首場有關強制舉報懷疑虐兒案的諮詢會，推展立法工作。