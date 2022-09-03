醫管局籲確診長者求醫　按指示服新冠口服藥　暫未計劃再設定點醫院

【有線新聞】疫情再多七人死亡，其中77歲長期病患者因病徵輕微無看醫生，最終病情惡化離世，醫管局呼籲60歲以上長者即使病徵輕微都看醫生，並於「黃金期」5日內服食新冠口服藥。

4男3女死者介乎69至94歲，其中77歲男患者有糖尿病、高血壓、血脂高，上月16日檢測陽性後家人呈報衞生署網上平台，事隔兩天接獲醫管局電話，建議到指定診所或網上應診，不過家屬指病人病徵輕微，覺得無需要看醫生，病人之後情況轉差，本月一日昏迷不醒，搶救不治。

醫管局總行政經理劉家獻：「每日致電三、四千，未包括接收的電話，基本上70歲以上即日已致電，該位病人8月18日向平台呈報，8月18日已致電。」

醫管局提醒不論有沒有病徵，確診長者都要看醫生，取藥後亦按指示服藥，但醫管局留意到現時只有約四成人願意服藥。醫管局行政總裁高拔陞：「很多長者朋友都是有誤解，他們以為有嚴重病徵，例如發高燒、咳才吃抗病毒藥。」

劉家獻：「可以令風險降低八成，最重要的黃金期五天，最早服食是最好。部分病人待一至兩星期病情轉差才服藥，並非這樣的做法。」

第五波疫情高峰時，伊利沙伯醫院曾轉做接收確診者的定點醫院，醫管局說現時不少醫院已減少三、四成預約治療，如果重設定點醫院，對非新型肺炎病人影響也很大，所以暫時不考慮。