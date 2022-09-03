游泳世青賽　港將麥世霆200蛙摘銅

【有線新聞】秘魯舉行的世界青少年游泳錦標賽，麥世霆在男子200米蛙泳奪得銅牌，是香港在這項賽事歷來第三面獎牌。

只得16歲的麥世霆繼續爭取為香港男子代表在世青賽創歷史，男子200米蛙泳決賽被編在第五線道，預賽游出2分15秒62，35位參賽者當中以第二快的成績晉級。來到決賽，麥世霆的反應時間0.71秒、八位泳手最慢。不過，很快已經跟上，完成50米之後直迫三甲。

日前在男子100米蛙泳決賽得第四與獎牌擦身而過，來到個人的主項200米，麥世霆表現出個人的耐戰力，完成半程搶上第三，落後第四線道、日本的川島朝陽0.44秒。進入最後半程，麥世霆繼續保持節奏，完成150米，依然排第三，最後50米加速，麥世霆結果游出2分13秒90，落後第二的奧地利泳手拉丹洛域0.96秒，依然得到季軍，保住一面銅牌，金牌由川島朝陽奪得，時間是2分12秒61。

港隊代表在這項賽事得到獎牌在2013年阿聯酋迪拜的一屆，當時女將何詩蓓分別在100米自由泳，以及50米自由泳分別贏得一金一銅。麥世霆的銅牌為香港男泳手，在世青賽寫下新的一頁，而他的最後一個個人項目將是男子50米蛙泳。