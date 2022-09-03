許樹昌料確診數字九月見頂　二價疫苗或年底到港︰基本上最後人人都要打

【有線新聞】近日單日確診再次破萬宗，政府專家顧問許樹昌預料確診數字會在9月見頂，若疫情好轉、入院病人不多，醫療系統應付到，他認為11月可以考慮調整入境檢疫措施為「0+7」。

現時抵港人士入境後要到酒店隔離3日，何時可取消，許樹昌說要視乎確診數字何時回落等因素。中大呼吸系統科講座教授許樹昌：「很明顯確診數字會繼續上升，加上BA.5的比例會增加，9月未來幾個星期可能會見頂，希望見頂後一段時間會回落。接種率又跟着繼續提升，維持輕症多、重症少、死亡人數少，有條件便逐步開放，由『3+4』希望到11月、情況好些時，希望可以『0+7』，這很視乎當時的疫情、醫療系統的承受能力，很多因素。」

他說確診數字只是參考走勢，最重要是有多少重症及死亡個案，呼籲一老一幼打針，又說香港會購買針對Omicron BA.4及BA.5的二價疫苗。許樹昌：「來到香港有可能是年尾或下年一月才有貨，屆時視乎供應，都是按以往常規。最高危組別當然優先接種，然後逐步開放給相對風險沒那麼高的人，基本上到最後人人都要打這款第二代疫苗。」

他又認為將疫苗通行證實施年齡降至5歲是好事，可提升幼童接種率。