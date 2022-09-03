羅淑佩稱棄車阻逃生　擬修例罰過萬元或判囚　另已叮囑檢疫的士不可載街客

【有線新聞】申訴專員要求運輸署盡早修例處理棄置車輛問題，運輸署署長羅淑佩在本台節目《有理有得傾》說，後巷棄車或會阻礙逃生，考慮新法例罰款訂於過萬元，甚至可能判囚。

申訴專員公署批評政府處理廢棄車輛不力，形容運輸署提出修例、增加車主刑責是亡羊補牢。運輸署署長羅淑佩在本台節目《有理有得傾》說，政府有決心補救，新例刑責會有阻嚇力，車主胡亂棄車除了有機會罰過萬元，更可能坐監。

羅淑佩：「事情已出現一段時間，我們現時去跟進，當然是一個補救措施。運輸署計劃修例，希望（領牌）兩年之後要求車主續牌。（如果不續牌，即使將來在街上找到棄車，車主亦可能會負上責任，是否這樣？）兩年沒有續牌後，我們會告知車主需要妥善處理你的車輛。老實說，我們不是幫人清理垃圾，我們要令巿民有意識，你自己的財產，如果是車輛的話，你需要妥善處理。（會否有些情節嚴重，真的很『離譜』，會否有監禁可能性呢？）一定會有。（會否棄置廢車需要監禁，可能令人覺得不合乎比例？）這些車輛棄置在後巷可能阻塞緊急通道，例如發生火警時，這些電單車全部棄置在這裏，其實也可能影響人命。」

如果獲立法會通過最快2024年實施，業界希望政府提供配套，運輸署會否考慮先用官地集中予車主放置棄車，再找承辦商處理。羅淑佩：「作為納稅人，車輛不是我的，我並沒有享用過它，我會質疑為何花公帑在珍貴的地土，不用來建屋而擺放廢車。歸根究底，買車那天起便要想終有一天處理這輛車，要妥善處理它，我覺得與買一部85吋的平板電視沒分別，車輛尺吋比較大。現時回收（條例）下，生產責任制也好，自己作為市民掉垃圾也好，總言之不可以就此棄置在街上。」

本台早前發現有指定酒店檢疫的士違規載街客，羅淑佩指已經叮囑營辦商不可再犯。羅淑佩：「現時每天已有三、四轉生意，我們覺得再無道理再外出接單。我們都看到老闆或營辧商『怒炒司機』的標題，這是應該處理的，並不可以一方面收取政府資助，另一方面外出接單。若他外出接載其他乘客，其他乘客也可能染疫，現時已經上萬宗（確診），當然交叉（感染）會難以避免。」