俄羅斯繼續關閉北溪一號管道　停向德國供氣

【有線新聞】俄羅斯天然氣公司在北溪一號管道即將完成維修、恢復供氣前，宣布因渦輪機故障，無限期關閉管道。克里姆林宮又表明，不會出口石油到限制價格的國家，回應七國集團對俄羅斯石油價格設定上限。

俄羅斯天然氣公司指，發現輸送天然氣往德國的「北溪一號」管道，壓氣站一個渦輪機漏油，在完成維修要無限期停止供氣。

管道原定周六結束為期3日維修、恢復供氣，公司在限期前數小時發布關閉管道的消息，又稱西方就俄烏戰事施加的制裁，影響「北溪一號」例行維修及保養。

有份負責渦輪機維修的德國西門子能源公司質疑，漏油通常不會影響渦輪機運行，可即場修復，壓氣站內還有其他渦輪機可運作，不應停止供氣。

歐盟委員會發言人馬梅批評，俄方理由只是藉口，再次印證俄方缺乏誠信。

俄羅斯近月多次中斷向歐洲供氣，憂慮將引發今個冬季能源短缺。德國當局表示比幾個月前已做好充分準備應對，同時呼籲市民減少天然氣用量。

俄羅斯暫停供氣正值七國集團宣布，對俄羅斯進口石油設定價格上限。歐盟委員會主席馮德萊恩亦建議歐盟實施同類限制。克里姆林宮稱會主動禁止石油出口到限制價格的國家，強調不會以非市場原則合作。